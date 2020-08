Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Autofahrer übersieht Radfahrer

Nienburg (ots)

(HAA) Am Donnerstag, den 06.08.2020, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich in der Jahnstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW-Fahrer. Der 51-jährige Fahrer aus Obernkirchen wollte mit seinem Dacia von dem Parkplatz eines Getränkemarktes auf die Jahnstraße abbiegen. Dabei übersah er einen auf dem dortigen Radweg fahrenden 68-jährigen Mann aus Nienstädt. Es kam zu einer leichten Berührung zwischen dem Pkw und dem Trekkingrad. Der Trekkingradfahrer hatte in diesem Fall Glück im Unglück: Er kam durch den Zusammensturz zwar zu Fall, verletzte sich dadurch aber nicht. Es bleib lediglich bei einem leichten Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

