Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Kind im Wasser

Ennepetal (ots)

Am 01.03.2020 um 14:18 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Einsatz Kind im Wasser alarmiert. Hinter dem Ennepetaler Edeka Markt stürzte, ein zirka 3 Jähriger Junge, aus bislang unbekannten Gründen in die Heilenbecke. Erste Rettungsversuche durch den anwesenden Vater schlugen fehl. Durch die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei wurden umgehend Posten entlang des Flusslaufes eingerichtet. Weiterhin wurde eine qualifizierte Betreuung des Vaters bzw. der Angehörigen angefordert. An der Brücke, vor dem Kruiner Tunnel, konnte das Kind entdeckt und aus dem Wasser gerettet werden. Es wurde vor Ort unverzüglich medizinisch versorgt und schnellstmöglich in eine Kinderklinik gebracht. Es waren die Hauptamtliche Wache, der Löschzug 1, sowie die Löschgruppe Külchen mit folgenden Fahrzeugen im Einsatz: 1 Kommandowagen, 3 Hilfeleistungslöschfahrzeuge, 1 Drehleiter, 1 Tanklöschfahrzeug, 1 Gerätewagen Technik mit Bootsanhänger, 1 Mannschaftstransportfahrzeug. Darüber hinaus Fahrzeuge und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie der Polizei. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit über 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Einsatzdauer betrug 53 Minuten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell