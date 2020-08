PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Frontalzusammenstoß auf der B275 bei Idstein

Bad Schwalbach (ots)

Am Samstag den 15.08.2020 kam es um kurz nach 20:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit 4, teils schwerverletzten, Personen. Ein 33-jähriger Mann aus Idstein befuhr mit seiner 8-jährigen Tochter in einem Mercedes Vito die B 275 aus Richtung Waldems kommend in Richtung Idstein. Kurz nach der Abfahrt Idstein-Wörsdorf kam das Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Auf der Gegenfahrbahn prallte er frontal in einen entgegenkommenden Audi eines 35-jährigen Idsteiners und seiner 32 Jahre alten Beifahrerin. Das Fahrzeug wurde nach dem Zusammenstoß in den Straßengraben geschleudert. Alle beteiligten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Lebensgefahr besteht jedoch bei keinem der Beteiligten. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 80.000,- EUR. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B 275 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsmaßnahmen ca. 4 Stunden voll gesperrt.

