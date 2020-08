PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrerin bei Unfall schwerverletzt

Bad Schwalbach (ots)

(Im) Am heutigen Sonntag, gegen 13 Uhr befuhr eine 26-jährige Motorradfahrerin aus Wiesbaden die L 3032 von Hohenstein-Hennethal kommend, in Fahrtrichtung Aarbergen-Kettenbach. Im Bereich einer Rechtskurve kam die Frau nach links von der Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden Böschungsbereich. Hierbei verletzte sie sich schwer. Am Motorrad entstand Sachschaden.

