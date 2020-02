Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Ermittlungen nach Beschädigung eines Streifenwagens der Polizei +++

Oldenburg (ots)

Ergänzung der Pressemitteilung von Mittwoch, 5. Februar 2020, 8.20 Uhr:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4511494

Bei der Beschädigung eines Streifenwagens auf dem Parkplatz der Polizeidienststelle an der Wallstraße ist ein mittlerer Sachschaden entstanden. Das Fahrzeug weist nach erster Begutachtung lediglich Brandschäden am Kotflügel und Teilen der Radverkleidung auf. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt; der VW T5 soll bereits in Kürze repariert werden.

Unterdessen äußerte sich heute auch der Leiter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland, Eckhard Wache, zu der Tat: "Ich habe die Brandstiftung an einem unserer Einsatzfahrzeuge mit Bestürzung zur Kenntnis genommen. Umso mehr freut es mich aber auch, dass der Vorfall sehr viele Reaktionen, unter anderem auch in den sozialen Medien, hervorgerufen hat. Wir konnten feststellen, dass die große Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger hinter uns steht und diese Tat auf das Schärfste verurteilt. Das ist eine gute und wichtige Wertschätzung unserer Arbeit.", so Eckhard Wache.

