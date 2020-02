POL-OL: +++ Bei Einbruch E-Bike entwendet ++ Sachbeschädigungen in Kreyenbrück +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Bei einem Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Waterender Weg entwendeten unbekannte Täter ein E-Bike. Die Diebe hatten in der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, zunächst eine Kellertür des Hauses aufgebrochen und waren so ins Haus gelangt. Aus einem Gemeinschaftskeller entwendeten die Täter das schwarze Pedelec der Marke Kreidler und flüchteten damit unerkannt. (158184)

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen dem frühen Dienstagmorgen und Mittwoch, 18 Uhr, in der Efeustraße: Gewaltsam brachen Unbekannte die Hauseingangstür auf und betraten das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Dort hebelten die Täter eine Wohnungstür auf. Die Unbekannten flüchteten allerdings ohne Beute. (159108)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (Tatzeit zwischen 22 und 8 Uhr) kam es in der Straße Ewigkeit zu einer Reihe von Sachbeschädigungen: Unbekannte hatten die Scheiben der Beifahrertüren von drei geparkten Autos eingeschlagen. Bei den beschädigten Fahrzeugen handelte es sich um einen VW Polo, einen VW Bora sowie einen Audi. (155203)

Zeugenhinweise zu den beschriebenen Taten werden von der Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen.

