Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen gesucht

Konz (ots)

In der Zeit von Do., 06.08.20, 22.45 Uhr - Fr., 07.08.20, 13.00 Uhr, wurde ein geparkter schwarzer VW Golf vermutlich beim Ein-/Ausparken durch einen unbekannten Pkw-Fahrer in Konz, Karthäuser Straße 125, beschädigt. Geschätzter Sachschaden am VW Golf ca. 1000.-EUR.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise bitte an die PW Konz, Tel. 06501-92680.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Konz



Telefon: 06501/ 9268-0

pwkonz@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell