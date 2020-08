Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug im ST Tiefenstein

Idar-Oberstein (ots)

An einem in der Alten Poststraße in Idar-Oberstein abgestellten PKW wurde von bislang unbekannten Tätern alle vier Reifen zerstochen. Die Tatzeit liegt zwischen dem 5. August 22:00 Uhr und 6. August 20:00 Uhr. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich unter der Nummer 06781 5610 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de





Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell