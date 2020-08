Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Morbach (ots)

Am Donnerstag, den 06. August 2020, ereignete sich gegen 15 Uhr auf der B327, Höhe Esso-Tankstelle Morbach ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Der Motorradfahrer befuhr die B 327 aus Richtung Thalfang kommend in Richtung Morbach. Der 78-jährige PKW-Fahrer, der von der K99 aus Richtung Rapperath kommend die B 327 zur Esso-Tankstelle überqueren wollte, übersah den Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

