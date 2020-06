Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Rietheim) Unter Drogeneinfluss und geistig verwirrt (01.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Villingen-Schwenningen (VS-Rietheim) Unter Drogeneinfluss und geistig verwirrt (01.06.2020)

Ein offensichtlich geistig verwirrter 26-jähriger Mann rief die Polizei am Pfingstmontag gegen 19.30 Uhr auf den Plan. Der Mann war aufgefallen, da er größtenteils unbekleidet in der Lohrstraße unterwegs war und andere Personen belästigte. Die Beamten trafen den, mittlerweile bekleideten, Mann in völlig verwirrtem Zustand und orientierungslos an. Da sich der 26-Jährige zudem in einer schlechten gesundheitlichen Verfassung befand, brachte ihn ein Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelte, dass die Person Betäubungsmittel zu sich genommen hatte, die seinen verwirrten und halluzinogenen Zustand erklärten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell