Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar - Aistaig) Wand der Turnhalle Aistaig mit Farbe besudelt - Polizei bittet um Hinweise

Oberndorf am Neckar - Aistaig (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis zum Morgen des Pfingstmontags hat ein Unbekannter mit schwarzer Farbe eine Außenwand der Turnhalle Aistaig besudelt. Durch die Farbschmierereien entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei Oberndorf am Neckar (07423 8101-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitete und bittet um sachdienliche Hinweise.

