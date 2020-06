Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weilersbach) Randaliert und Polizeibeamte beleidigt (01.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Nicht unter Kontrolle hatte sich ein 21-Jähriger am Pfingstmontag gegen 22.30 Uhr in der Weilersbacher Straße. Ein Zeuge meldete der Polizei mehrere dort laut streitende Personen. Die Beamten trafen dort nur noch den 21-Jährigen an, der sich ihnen gegenüber sofort aggressiv verhielt. Der junge Mann beleidigte die Polizisten mit Schimpfworten und ließ sich durch Gespräche nicht beruhigen. Er warf sein Handy auf den Boden warf und drohte an, einen Stein gegen den Streifenwagen zu werfen. Die Beamten mussten den Randalierer in Gewahrsam nehmen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beamtenbeleidigung.

