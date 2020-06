Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Autofahrer übersieht Radfahrer (02.06.2020)

Singen (ots)

Ein 27-jähriger Autofahrer übersah am heutigen Dienstag gegen 6 Uhr an der Kreuzung Höristraße / Schwarzwaldstraße einen 31-jährigen Radfahrer. Bei der Kollision wird der 31-Jährige von der Motorhabe auf die Straße geschleudert und später vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer sich der Radfahrer verletzte, ist noch unklar.

