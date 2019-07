Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Zusammenstoß auf dem Steinrapener Weg

Recklinghausen (ots)

Sonntag, gegen 19 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick auf dem Steinrapener Weg. Ihm kam hier ein 21-Jähriger Autofahrer, auch aus Oer-Erkenschwick, entgegen. Als beide in gleicher Höhe war, kam es zum Zusammenstoß. Beide Beteiligten schildern den Unfallhergang unterschiedlich, so dass momentan nicht klar ist, welches der beiden Fahrzeuge von seiner Fahrspur abkam und somit den Unfall verursachte. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autofahrer und der Beifahrer des 21-Jährigen leicht verletzt. Es entstand 16.000 Euro Sachschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111. zu melden.

