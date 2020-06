POL-DN: Einbrecher in Merzenich

Polizei Düren

In einem Zeitraum von einer Stunde drangen bislang Unbekannte in ein Wohnhaus ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr am Dienstag begaben sich der oder die Täter auf das Grundstück eines Wohnhauses am Arnoldsweilerweg. Als die eine Terrassentür den Hebelversuchen Stand hielt, machten sie sich an einer weiteren Tür zu schaffen. Hier gelang ihnen der Einstieg in das Gebäude, welches sie anschließend nach Wertsachen durchsuchten.

Mit ihrer Beute in Form von Schmuck und Bargeld entkamen sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei suchte und sicherte Spuren am Tatort und leitete das Strafverfahren ein.

Haben Sie am Dienstagmittag verdächtige Personen im Bereich des Tatorts gesehen? Melden Sie Ihre Hinweise jederzeit an die Notrufnummer 110!

