Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mercedes Sprinter gestohlen

Fahrzeug wurde auf der Flucht zurückgelassen

Gangelt-Birgden (ots)

Beamten der Heinsberger Polizei fiel am 14. Juli (Dienstag), gegen 2.15 Uhr, auf der Gaterstraße in Fahrtrichtung Landstraße 47 ein Mercedes Sprinter auf, der ohne Beleuchtung unterwegs war. Als der Fahrer den Streifenwagen erkannte, bremste er den Wagen stark ab und stellte das Fahrzeug quer auf die Fahrbahn. Dann verließ er den Sprinter und lief zu einem dunklen Pkw, der offensichtlich zu ihm gehörte und ebenfalls angehalten hatte. Dieses Fahrzeug fuhr daraufhin mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Landstraße 47 davon. Die Beamten stellten fest, dass der Mercedes kurz zuvor gestohlen worden war. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

