Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Hückelhoven-Millich (ots)

Unbekannte Personen drangen in der Zeit zwischen Samstag, 11. Juli, 18 Uhr, und Sonntag, 12. Juli, 11.30 Uhr, in einem Pkw ein, der an Straße Zur Spinnerei abgestellt war. Aus dem Wagen entwendeten sie eine Bohrmaschine. Im gleichen Zeitraum wurde auf derselben Straße ein weiterer Pkw geöffnet und durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter in diesem Fall keine Beute.

