Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrer eines Motorrollers bei Unfall verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

Bei dem Zusammenstoß mit einem Auto erlitt der 49-jähriger Fahrer eines Motorrollers aus Bad Oeynhausen am Pfingstsonntag, 31. Mai, Verletzungen. Der Unfall ereignete sich am Abend unmittelbar vor der Bahnunterführung an der Kreuzung Hermann-Löns-Straße/Königstraße.

Laut den Erkenntnissen der Polizei war ein 20 Jahre alter VW-Fahrer aus Enger auf der Königstraße in östlicher Richtung unterwegs. Als der Mann gegen 20 Uhr die Hermann-Löns-Straße vermutlich geradeaus überqueren wollte, kam es zur Kollision mit dem Zweiradfahrer. Der fuhr mit seiner Vespa zu diesem Zeitpunkt auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Norden und kam durch den Anprall mit dem Pkw zu Fall. Ein alarmierter Notarzt kümmerte sich um den am Boden liegenden Bad Oeynhausener. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 49-Jährigen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Zuvor hatte der 20-Jährige dem Verletzten Erste Hilfe geleistet.

Im Zuge der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten bei dem 20-Jährigen Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Nachdem ein Test den Verdacht erhärtete, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein von den Beamten sichergestellt.

