Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dottendorf: Unbekannte entwenden Schmuck bei Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Durch das Aufhebeln der Balkontür verschafften sich Einbrecher am Donnerstag (24.10.2019) Zugang zu einer Hochparterrewohnung in der Straße Am Zinnbruch in Dottendorf. Sie nutzten die Zeit von 17:45 Uhr bis 20:05 Uhr zur Tatausführung. Die Wohnräume durchsuchten die Unbekannten nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck, ehe sie unerkannt flüchteten.

Nach erfolgter Spurensicherung hat das Kriminalkommissariat 34 die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Wem im Tatzeitraum am Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

Heute informieren unsere Präventionsspezialisten vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz über Möglichkeiten des wirksamen Schutzes vor Einbrechern. Hierzu steht unser Polizei-Mobil von 10-14 Uhr auf dem Münsterplatz in der Bonner Innenstadt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell