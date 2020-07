Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Wegberg-Merbeck (ots)

Am Freitag, 10. Juli, stahlen gegen 10 Uhr Unbekannte aus einem offen stehenden Fahrzeug an der Arsbecker Straße zwei Geldbörsen mit Bargeld sowie Ausweisdokumenten. Eine der beiden Geldbörsen wurde später von einer Finderin zur Polizei gebracht, wo sie an die Besitzerin ausgehändigt werden konnte.

