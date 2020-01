Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Beschuldigter wirft Glasflasche nach Kindern

Pirmasens (ots)

Am 24.01.2020, gegen 13:15 Uhr, warf ein 39-jähriger Pirmasenser grundlos eine halbvolle Glasflasche in Richtung mehreren Kindern, die im Berliner Ring an ihm vorbeigelaufen sind. Die Flasche verfehlte nur knapp die Kinder. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

