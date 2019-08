Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (17. August) um 10:05 Uhr befuhr eine 35-jährige Erftstädterin mit ihrem PKW die L495 aus Richtung Anschlußstelle Gymnich kommend in Fahrtrichtung Kierdorf. Vor ihr fuhr ein 44-jähriger Kerpener mit seinem PKW, der sein Fahrzeug auf freier Strecke stark abbremste. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Kerpener wurde hierbei schwer und die Erftstädterin leicht verletzt. Ihre vierjährige Tochter, die sich ebenfalls im Fahrzeug befand, wurde nicht verletzt. Aufgrund des Verdachtes auf Drogen- bzw. Alkoholkonsum wurde dem Kerpener eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An der Unfallstelle entstand ein über mehrere hundert Meter reichendes Splitterfeld. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr kurzfristig gesperrt und einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. (dh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell