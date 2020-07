Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei junge Männer beraubt, Täter wurde festgenommen

Erkelenz (ots)

In der Nacht zu Freitag, 10. Juli, beraubte zwischen 1 Uhr und 4 Uhr ein 35-jähriger Mann auf der Westpromenade zwei junge Männer aus Erkelenz (17- und 23 Jahre). Er bedrohte sie mit einem spitzen Metallgegenstand und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Nachdem er Bargeld erhalten hatte, zwang er eines seiner Opfer ihn in dessen Wohnung zu lassen. Dort entwendete der Täter eine Angelausrüstung sowie Kleidung, bevor er von dem jungen Mann abließ. Im Rahmen der Fahndung konnte der 35-jährige, der die gestohlenen Gegenstände noch bei sich trug, festgenommen werden. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.

