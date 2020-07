Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vespa-Motorroller am Bahnhof entwendet

Übach-Palenberg (ots)

Unbekannte Personen entwendeten zwischen dem 10. Juli (Freitag), 14 Uhr und dem 12. Juli (Sonntag), 15.30 Uhr, einen Motorroller der Marke Vespa in der Farbe Rot. Am Fahrzeug war ein Versicherungskennzeichen in schwarzer Schrift angebracht.

