Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Gegenstände mit Graffiti besprüht

Heinsberg-Porselen (ots)

Am Freitagabend (10. Juli) wurde gegen 19.20 Uhr ein unbekannter Mann dabei beobachtet, wie er in der Straße Am Diebesweg mehrere Gegenstände, wie zum Beispiel eine Holzbank, ein Andreaskreuz und ein Stromhäuschen mit schwarzer Farbe besprühte. Der Unbekannte flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Sootstraße. Von Zeugen wurde er als männlich, zirka 180 - 185 Zentimeter groß, dunkle gewellte Haare, bekleidet mit mint grünem Kapuzenpulli beschrieben, der ein weißes Damenfahrrad mit Korb mit sich führte. Weitere Personen, die Angaben zu dem Mann machen können oder zusätzliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell