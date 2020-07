Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 12.07.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Hückelhoven, Diebstahl von zwei Motorrädern und einem Fahrrad

Am 11.07.2020, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr, stahlen Unbekannte zwei Motorräder sowie ein Fahrrad von einem Hinterhof in der Straße Zechenring. Zum Hinterhof gelangten sie über einen Weg, der am Wohnhaus des Geschädigten vorbei führte. Die beiden Motorräder vom Typ "Yamaha" waren nicht für den Straßenverkehr zugelassen und hatten somit kein amtliches Kennzeichen. Das Fahrrad war vom Typ "Raleigh". Die Fahrzeuge waren alle abgeschlossen.

