Polizei Aachen

POL-AC: 12-jähriges Kind angefahren - Unfallfahrerin flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Herzogenrath (ots)

Montagabend (27.04.20) gegen 19.00 Uhr befuhr ein 12-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad die Rehmannstraße in Richtung Kircheichstraße. Gemeinsam mit ihrer Schwester und den Rädern beabsichtigten sie den dortigen Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Schubertstaße zu überqueren, als von links ein Auto gegen das Fahrrad des 12-jährigen Mädchens stieß; sie fiel daraufhin mit ihrem Fahrrad zu Boden und verletzte sich. Die Fahrerin des Fahrzeuges hielt zunächst an, fragte ob etwas passiert sei, setzte dann allerdings ihre Fahrt fort ohne sich weiter um die Kinder zu kümmern. Sie war nach Angaben eines Zeugen mit einem weißen Fiat 500 unterwegs und kann wie folgt beschrieben werden: ca. 20-30 Jahre alt, ca. 160 - 170 cm groß, dunkelblonde lange Haare, normale Statur, schmale Nase und trug zum Unfallzeitpunkt legere Straßenkleidung.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. zur Unfallverursacherin geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577- 42101 zu melden. (bg)

