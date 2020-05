Polizei Aachen

POL-AC: Flucht vor Kontrolle endet mit Unfall - Polizei findet Drogen

Aachen (ots)

Ein Autofahrer hat in der vergangenen Nacht (04.05.2020, 23.45 Uhr) versucht sich einer Kontrolle in der Oppenhoffallee zu entziehen. Als die Polizei den Wagen an einer Ampel bereits gestoppt hatte, gab der Mann plötzlich Gas und beschleunigte, mit zwei weiteren Insassen an Bord, in Richtung Brabantstraße. Die Beamten konnten die Verfolgung bis zur Peliserkerstraße aufnehmen, wo der flüchtende Pkw der von der Fahrbahn abkam und gegen einem Zaun auf einer Grünfläche prallte. Alle drei Personen versuchten anschließend zu Fuß zu entkommen. Den Beifahrer, ein 33-jähriger Mann aus Frankfurt, fanden die Polizisten kauernd hinter einem Gebüsch. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt. Bei ihm und in dem verlassenen Fahrzeug wurden Drogen sichergestellt. Der mutmaßliche Fahrer, ein 33-jähriger Mann ebenfalls aus Frankfurt, und die Mitfahrerin konnten entkommen. Auch die Suche mit einem Spürhund blieb erfolglos.

Ermittlungen ergaben, dass der als Fahrer vermutete 33-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der beschädigte Wagen, ein Leihfahrzeug einer Hamburger Firma, wurde sichergestellt. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

