Polizei Aachen

POL-AC: Mutmaßlicher Straftäter bedroht Mitarbeiter der ASEAG mit Messer

Aachen (ots)

Ein Mitarbeiter der ASEAG sprach am Sonntag (03.05.2020) gegen 17 Uhr einen Fahrgast im Bus der Linie 35 in der Peterstraße an, da dieser offensichtlich andere Fahrgäste belästigt hatte. Plötzlich griff der angesprochene 52-jährige Tatverdächtige in eine seiner Taschen, holte ein Messer heraus, drohte damit in Richtung des Mitarbeiters und legte es anschließend wieder zurück. Die hinzugerufenen Polizisten durchsuchten den Tatverdächtigen und fanden insgesamt drei Küchenmesser und ein Mobiltelefon. Da der Tatverdächtige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, erfolgten der Transport zur Wache und die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Bedrohung ein. Verletzt wurde niemand. (fp)

