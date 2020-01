Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Getränke bei Einbruch in Vereinsheim gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Brühl (ots)

In der Zeit von Freitag, 19:45 Uhr bis Samstag, 10 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Straße "Am Schrankenbuckel" ein. Die Unbekannten waren durch Aufhebeln einer Seitentür ins Innere gelangt und hatten im Obergeschoss noch eine weitere Tür beschädigt. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchsucht hatten, ergriffen sie mit einer leeren Registerkasse, drei Flaschen Alkoholika, mindestens vier Kästen Bier und anderen Getränken die Flucht. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf über 500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

