Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zieht unter Drogen stehenden Autofahrer aus dem Verkehr - Monheim - 2001079

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (15. Januar 2020) hat die Polizei in Monheim am Rhein einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand während seiner Fahrt zudem unter dem Einfluss von Drogen.

Gegen 3:50 Uhr war der Besatzung eines Streifenwagens ein VW Golf auf der Kurt-Schumacher-Straße in Monheim am Rhein aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Die Beamten beschlossen, den Fahrer zu kontrollieren, weshalb sie am nächsten Kreisverkehr wenden mussten. Dabei verloren sie den Golf kurzzeitig aus den Augen. Die Suche nach dem Auto dauerte jedoch nicht lange - und so fanden die Polizisten den Wagen verdeckt in einer Feuerwehreinfahrt an der Erich-Klausener-Straße geparkt vor. Der Fahrer hatte sich im hinteren Bereich des Wagens vor der Rückbank versucht zu verstecken.

Als die Beamten den Mann kontrollierten, stellten sie fest, dass es sich um einen 29 Jahre alten Langenfelder handelte. Er hatte keinen Führerschein und stand augenscheinlich auch unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bewies, dass die Polizeibeamten den "richtigen Riecher" hatten, denn der Mann stand unter dem Einfluss von Kokain.

Daraufhin musste der Mann mit zur Wache, wo die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell