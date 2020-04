Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Exhibitionist

Friesenheim (ots)

Am Freitagabend gegen 20.00 Uhr trat eine männliche Person in Friesenheim als Exhibitionist auf und entblößte sich gegenüber zweier Frauen. Die Tat ereignete sich in der Friesenheimer Hauptstraße im Bereich des Eisweihers. Der osteuropäisch aussehende Mann war etwa 50 Jahre alt, hatte eine normale Figur und war 160-170 cm groß. Er hatte dunkle Haare, keinen Bart, auffällig buschige Augenbrauen und ausgeprägte Falten im Gesicht. Bekleidet war der mutmaßliche Täter mit einer grünblau karierten Bauarbeiterjacke, einer dunklen Hose und einer Mütze. Nach der Tat flüchtete der Mann mit einem Fahrrad in Richtung Oberweier. Die Kriminalpolizei erbittet Hinweise unter Tel. 0781/210 /CBR

