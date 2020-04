Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Schwer verletzt

Bietigheim (ots)

Eine Radfahrerin war am heutigen Freitagmittag vom Friedhof kommend auf dem Ettlinger Weg unterwegs. In einer Unterführung verlor sie nach ersten Ermittlungen die Kontrolle über ihr Fahrrad und kam zu Fall. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Sie musste durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus nach Karlsruhe gebracht werden. Die Beamten der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen übernommen.

/ya

