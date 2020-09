Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht in Steinheim

Steinheim (ots)

Am Dienstag, 01.09.2020, wurde in Steinheim ein geparkter grauer Ford Transit beschädigt. Das Firmenfahrzeug stand von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr in Höhe des Krankenhauses, Nieheimer Straße 34, auf einem Parkstreifen. Der Fahrer rief die Polizei, weil er an seinem Fahrzeug an der linken Seite einen nicht unerheblichen Lackschaden und zwei Dellen festgestellt hatte. Der Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter, Telefon: 05271/962-0, zu melden. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell