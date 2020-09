Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Borgentreich (ots)

Am Dienstag, 01.09.2020, gegen 17.15 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung L 838 / K 30 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 23-jähriger Fahrzeugführer eines Ford Focus aus Erkeln befuhr die K 30 aus Manrode kommend in Richtung Borgholz. An der Kreuzung zur L 838 missachtete er die Vorfahrt der 49-jährigen Pkw-Fahrerin eines Skoda Fabia aus Körbecke, die die L 838 aus Richtung Haarbrück in Richtung Bühne befuhr.

Die Skoda-Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste mittels Bergungsgerätschaft der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Beide Fahrzeugführer wurden in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der auf rund 20.000 Euro geschätzt wird. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Am Unfallort waren die Feuerwehren aus Borgentreich, Muddenhagen, Manrode und Bühne mit insgesamt 55 Feuerwehrleuten im Einsatz. Für die Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich für circa zwei Stunden voll gesperrt. /ell

