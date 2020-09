Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Die Polizei im Kreis Höxter als Wunschbehörde ausgewählt

14 neue Polizistinnen und Polizisten treten ihren Dienst bei der Kreispolizeibehörde Höxter an

Bild-Infos

Download

Kreis Höxter (ots)

14 neue Polizeibeamtinnen und -beamte verstärken nun die Polizei im Kreis Höxter an den drei Wachstandorten in Höxter, Warburg und Bad Driburg. Mit herzlichen Worten und etwas Werbung für die Vorzüge des Kreises Höxter empfing der Abteilungsleiter Polizei, Polizeidirektor Christian Brenski, die Neuzugänge. Die Begrüßung des so genannten Nachersatzes erfolgt bei der Polizei NRW traditionell am 1. September.

Das Besondere an diesem Jahrgang: Alle 14 haben den Kreis Höxter ausdrücklich als ihr Wunschziel angegeben. "Das war nicht immer so", betonte der Abteilungsleiter der Polizei, "daher freue ich mich besonders, dass sie da sind."

Von den 14 neuen Kollegen, die alle im Streifendienst eingesetzt werden, kommen sieben direkt von der Fachhochschule und absolvieren hier ihre erste reguläre Verwendung im Polizeivollzugsdienst. Die meisten von ihnen stammen aus dem Kreis Höxter und haben ihre Heimatbehörde ganz bewusst als Wunschziel ausgewählt.

Die sieben weiteren Polizeibeamtinnen und -beamte bringen zum Teil schon langjährige Berufserfahrung aus anderen Dienststellen in ganz NRW mit. Oftmals aus familiären Gründen haben sie sich dazu entschieden, nun gezielt in die Kreispolizeibehörde Höxter zu wechseln.

Sie werden nun auf die drei Wachstandorte im Kreis Höxter verteilt: drei von ihnen verrichten künftig ihren Dienst in Bad Driburg, vier in Warburg und sieben in Höxter. Polizeidirektor Christian Brenski wünschte ihnen viel Freude und Erfolg im Dienst und einen guten Start. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell