POL-LDK: - BMW beschädigt - Unfälle bei Simmersbach, Biskirchen und auf der A45 - Kennzeichen und Spiegel geklaut - In Container eingestiegen

Eschenburg-Eibelshausen: Kratzer im Lack und Reifen platt -

Auf dem Pendlerparkplatz an der Einmündung zur B253 beschädigten Unbekannte einen BMW. Am Montagabend (11.05.2020), zwischen 17.40 Uhr und 20.55 Uhr, brachten die Täter Kratzer in den Lack des blauen Dreier mit MR-Kennzeichen und stachen drei Reifen platt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Eschenburg - Simmersbach: Unfall fordert Verletzte -

Nach einem Zusammenstoß auf der B253 bei Simmersbach musste eine Unfallbeteiligte im Dillenburger Krankenhaus behandelt werden. Heute Morgen (12.05.2020), gegen 06.00 Uhr wollte die 25-jährige Fahrerin eines Audis die Bundesstraße von Simmersbach kommend in Richtung Oberhörlen überqueren. Hierbei übersah die Eschenburgerin einen von Biedenkopf herannahenden Tiguan. Die 46-Jährige im VW konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und die Fahrzeuge prallten ineinander. Die aus Breidenbach stammende Tiguan-Fahrerin musste mit einem HWS und Prellungen von einem Rettungswagenteam nach Dillenburg transportiert werden. Die Unfallfahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich auf ca. 12.000 Euro.

Herborn: Diebe auf Firmenparkplatz -

Auf dem Parkplatz der Fa. "Sell" in der Dr.-Siegfried-Straße schlugen in der vergangenen Nacht unbekannte Diebe zu. Von einem blauen Polo griffen sie sich die beiden Kennzeichen DIL-NB 35. Zudem ließen sie die Spiegelfläche des Außenspiegels eines schwarzen BMW X3 mitgehen. Zeugen, die die Täter zwischen dem 11.05.2020 und dem 12.05.2020 auf dem Parkplatz beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn-Burg: In Container eingestiegen -

Ungebetene Gäste suchten in der Nacht von Montag (11.05.2020) auf Dienstag (12.05.2020) das Gelände einer Gabelstapler-Firma am Ende der Junostraße auf. Zwischen 17.00 Uhr und 07.30 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Container und ließen Getränke mitgehen. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf etwa 200 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen oder Fahrzeugen die dort in der genannten Zeit auffielen, nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar - A45: In Leitplanke geschleudert -

Auf rund 6.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der nach dem Aufprall eines Ford gegen die Schutzplanke der A45 zurückblieb. Der 29-jährige Fahrer des Mondeos war gestern Morgen (11.05.2020) zwischen den Anschlussstellen Wetzlar Ost und Wetzlar Süd in Richtung Hanau unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn geriet der Ford ins Schlingern, worauf der Lahnauer die Kontrolle über das Gefährt verlor. Der Wagen schleuderte über sämtliche Fahrspuren in die rechte Schutzplanke, prallte ab, drehte sich und schleuderte zurück auf die linke Fahrspur, wo er zum Stehen kam. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Sein Wagen musste von einem Abschleppunternehmen von der Autobahn geborgen werden.

Leun - B49: Betrunken im Graben gelandet -

Mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung endete heute Morgen (12.05.2020) die Promillefahrt eines Wetzlarers auf der B49. Gegen 01.40 Uhr verlor der 46-Jährige von Limburg kommend kurz vor der Anschlussstelle Biskirchen die Kontrolle über seinen Ford. Er prallt rechts gegen die Leitplanke, schleuderte herum und kam letztlich im Straßengraben zum Stehen. Der Alkoholtest des unverletzten Crash-Piloten brachte es auf 1,52 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Wetzlarer Wache sowie die Sicherstellung seines Führerscheins. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mindestens 7.000 Euro.

