POL-LDK: Drogen am Steuer - Unfälle fordern Verletzte - Diebe und Vandalen an Vereinsheimen - Kennzeichendiebe schlagen zu - Juwelierscheibe eingeschlagen - Roller weg - Einbruch scheitert - Unfallflucht

Haiger: Mit Drogen am Steuer -

Am Sonntagabend (10.05.2020) ordneten Dillenburger Polizisten bei einem BMW-Fahrer eine Blutentnahme an. Der 21-Jährige steht im Verdacht unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen zu haben. Gegen 22.50 Uhr stoppten die Ordnungshüter den in Dautphetal lebende Mann. Da er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, führten sie mit ihm einige Konzentrations- und Gleichgewichtstests durch. Zudem schlug sein Drogenschnelltest auf Amphetamin und Cannabis an. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Polizisten geringe Mengen an Amphetamin und Marihuana. Es folgte die Sicherstellung der Drogen und eine Blutentnahme auf der Dienststelle. Anschließend durfte er die Wache wieder verlassen. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen der Drogenfahrt sowie wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Haiger-Haigerseelbach: Diebe im Vereinsheim -

Am Wochenende suchten ungebetene Gäste das Sportgelände des SSV Haigerseelbach auf. Die Diebe brachen in das Leergutlager des Vereinsheims ein und ließen vier Fässer mitgehen. Das Pfand der Bier- und Apfelweinfässern beläuft sich auf 80 Euro. Zeugen, die die Täter im Zeitraum von Donnerstag (07.05.2020) bis Samstagabend (09.05.2020) am Vereinsheim beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang dort Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Haiger-Haigerseelbach: Mountainbiker übersehen -

Mit einer ausgekugelten Schulter und diversen Prellungen musste ein Fahrradfahrer am Freitagabend (08.05.2020) im Dillenburger Krankenhaus behandelt werden. Der 27-jährige Biker war gegen 17.25 Uhr auf der Straße "Im Gelmbach" unterwegs. Zu dieser Zeit setzte die 21-jährige Fahrerin eines Audis rückwärts von einem Grundstück auf die Straße zurück. Sie übersah den Biker, der in das Heck des Wagens prallte und zu Boden stürzte. Die Haigererin kam mit dem Schrecken davon, ihr ebenfalls in Haiger lebender Unfallgegner konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Schäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich mindestens 500 Euro.

Eschenburg-Hirzenhain: Kennzeichen gestohlen -

Beide Kennzeichen eines grünen Fiat Stilo ließen Diebe in der Schelde-Lahn-Straße mitgehen. Der Italiener parkte zwischen Freitagabend (08.05.2020) und Sonntagmorgen (10.05.2020) in Höhe der Hausnummer 16. Zeugen, die die Diebe beobachteten oder die Angaben zum Verbleib der Nummernschilder MR-BR 1959 machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Herborn: Juwelierscheibe eingeschlagen und bedient -

Auf Beute aus der Auslade eines Juweliergeschäftes in der Hauptstraße hatten es Diebe am Samstagabend (09.05.2020) abgesehen. Gegen 23.20 Uhr schlugen sie eine Scheibe des Geschäftes ein und griffen sich mehrere Trauringe. Über den Wert der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Eine neue Scheibe wird etwa 1.000 Euro kosten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe am Samstagabend in der oberen Hauptstraße beobachtet? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Mittenaar-Offenbach: Audi landet auf dem Dach -

Am Samstagabend (09.05.2020) endete die Schleuderpartie eines Audifahrers im Dillenburger Krankenhaus. Zuvor hatte der 37-Jährige auf der Landstraße zwischen Siegbach und Offenbach die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Siegbacher aus bisher nicht bekannten Gründen seine Handbremse während der Fahrt zog und ins Schleudern geriet. Der Audi kam nach links von der Straße ab, prallte gegen die Böschung, schleuderte zurück über die Fahrbahn, überschlug sich und landete auf dem Dach. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung des Leichtverletzten und den Transport ins Dillenburger Krankenhaus. Der Audi hat nur noch Schrottwert, den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 15.000 Euro.

Ehringshausen-Dillheim: Roller geklaut -

Samt Zündschlüssel und Papiere ließen Diebe in der Friedenstraße einen rotschwarzen Motorroller mitgehen. Am Sonntag (10.05.2020), gegen 02.00 Uhr stellte der Besitzer den Roller auf einer Terrasse ab. Als er am nächsten Morgen, gegen 10.00 Uhr, wieder nach dem Bike schaute, war es verschwunden. Diebe hatten sich das rund 800 Euro teure Gefährt der Marke "Zhejiang" gegriffen. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Greifenstein-Allendorf: Geschleudert und gegen Laterne geprallt -

Schäden im Gesamtwert von rund 2.000 Euro blieben nach einer Karambolage in der Brückenstraße zurück, nachdem 33-jähriger Daimlerfahrer gegen einen Laternenmast gekracht war. Der in Sinn lebende C-Klasse-Fahrer war dort am Sonntagabend (10.05.2020), gegen 18.30 Uhr unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Laterne und anschließend gegen einen Zaun. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Die C-Klasse musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Aßlar - A45: Aquaplaning lässt Golf schlittern -

Nicht angepasste Geschwindigkeit bei Starkregen ist aus Sicht der Autobahnpolizei die Ursache für einen Unfall am Sonntagnachmittag (10.05.2020) auf der A45 bei Wetzlar. Gegen 16.55 Uhr war der 29-jährige Fahrer eines Golfs zwischen dem Autobahnkreuz Wetzlar und der Anschlussstelle Wetzlar-Ost in Richtung Hanau unterwegs. Der in Baden-Württemberg lebende Mann verlor die Kontrolle über den Golf, schleudert zuerst in die Mittelleitplanke und anschließend gegen die Außenleitplanke. Er trug Prellungen an einer Hand davon, eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Die Schäden am Golf schätzt die Polizei auf ca. 18.000 Euro, die Reparatur der Leitplanken wird weitere 2.500 Euro kosten.

Lahnau: Kennzeichen verschwunden -

Unbekannte Diebe erbeuteten am Wochenende die Kennzeichen eines schwarzen Ford Fiesta. Zwischen Freitagmittag (08.05.2020), gegen 12.30 Uhr und Samstagmorgen (09.05.2020), gegen 10.00 Uhr schlugen die Täter in der Berliner Straße zu. Sie griffen sich das hintere Kennzeichen LDK-KD 810 des Fords. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Nummernschildes nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Hohenahr-Altenkirchen: Nach Spiegelunfall fährt Container-Laster weiter -

Der Unfallfluchtermittler der Herborner Polizei bittet um Mithilfe. Am Freitagnachmittag (08.05.2020) beschädigte ein Laster beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines in der Offenbacher Straße geparkten schwarzen Dacia Sandero. Der SUV stand gegen 15.40 Uhr vor der Hausnummer 25 in Fahrtrichtung B255. Nach Angaben von Zeugen handelte es sich um einen Sattelzug mit einem Containeraufbau mit blauer Aufschrift. Weitere Angaben zum Unfallfahrzeug oder dem Fahrer sind den Zeugen nicht möglich. Damit der Sandero-Besitzer nicht auf seinem rund 300 Euro teuren Schaden sitzen bleibt, sucht der Ermittler weitere Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall noch beobachtet? Wer kann Angaben zu dem weißen Sattelauflieger mit weißem Containeraufbau und blauer Schrift machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Hüttenberg: Einbruch scheitert -

Auf Beute aus der "Bürgerstube" in der Hauptstraße hatten es unbekannte Diebe am Ende der vergangenen Woche abgesehen. Sie hebelten an einem Seiteneingang, schaffte es aber nicht einzudringen. Zurück blieb ein Schaden von ca. 200 Euro. Entdeckt wurden die Schäden am vergangenen Freitag (08.05.2020), wann genau die Täter zuschlugen, ist nicht bekannt. Zeugen, die die Täter zwischen dem 30.04.2020 und dem vergangenen Freitag beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Braunfels: Vandalen bei den Segelfliegern -

Unbekannte ließen am Wochenende ihre sinnlose Zerstörungswut am Vereinsheim der Luftsportgemeinschaft Braunfels aus. Zwischen Freitagabend (08.05.2020), gegen 20.00 Uhr und Samstagmorgen (09.05.2020), gegen 06.00 Uhr rissen die Täter unter anderem Sitzbänke aus dem Boden und beschädigten die Fallrohre bei dem Versuch auf das Dach des Vereinsheims zu klettern. Den Schaden beziffern die Verantwortlichen auf rund 500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms: Überschlag mit Polo -

Ohne Verletzungen überstand ein 19-Jähriger einen Überschlag mit seinem Polo. Auf der Landstraße zwischen Bonbaden und Oberndorf verlor der im Schöffengrund lebende junge Mann am Sonntagabend (10.05.2020), gegen 18.40 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen. Der Polo kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf einer Wiese wieder auf den Rädern. Der Crash-Pilot zog sich eine Prellung an der linken Hand und eine Beule am Kopf zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Die Schäden am völlig demolierten Polo schätzt die Polizei auf ca. 3.500 Euro.

