Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr bei Flohmarktveranstaltung

Bad Driburg (ots)

Am Sonntag, 30.08.2020, gegen 11:35 Uhr, beachtete ein Autofahrer die Anhaltezeichen einer Ordnungsamtmitarbeiterin nicht - ein Sprung zur Seite konnte Schlimmeres verhindern.

Bei einem Flohmarkt in Bad Driburg fanden im Einmündungsbereich zur Bettina-von-Armin-Straße Einlasskontrollen für Fahrzeuge von Anwohnern statt. Ein Autofahrer, der vor Ort an einem wartenden Fahrzeug vorbei fahren wollte, missachtete mit der Hand gegebene Anhaltezeichen einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes. Trotz der Anhaltezeichen beschleunigte der männliche Fahrer sein Fahrzeug. Die Ordnungsamtmitarbeiterin, die eine entsprechende Uniformjacke trug, musste zur Seite springen, um nicht von dem Auto erfasst zu werden. Das Fahrzeug, vermutlich ein grüner Skoda, berührte dennoch ihren rechten Arm und fuhr davon. Die Polizei ermittelt wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die zu Identifizierung dieses Fahrers beitragen können, sich bei der Polizei in Höxter, Tel.: 05271/962-0, zu melden. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell