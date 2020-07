Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Pkw

Zweibrücken (ots)

Am Samstag gegen 16:25 Uhr wurde in der Oberen Himmelsbergstraße, in Höhe der Einmündung Canadastraße, aus einem Pkw eine Handtasche, samt Inhalt entwendet. Einem Zeugen fiel eine männliche Person auf einem grauen Fahrrad auf, welche die Fensterscheibe der Beifahrertür des Pkw einschlug und die Handtasche entnahm. Der Zeuge beschrieb den Täter wie folgt: ca. 180 cm groß, helle kurze Haare, hagere Gestalt, kein Bart, längliches Gesicht, weißes T-Shirt und Bermudashorts. Im Anschluss an die Tat flüchtete der Täter in Richtung Stadtmitte. Es entstand ein Schaden von ca. 600 EUR. Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbittet unter Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de sachdienliche Hinweise. | pizw

