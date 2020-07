Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl aus PKW/ Unbekannte schlagen zweimal zu

Kleve (ots)

Unbekannte Täter schlugen an einem gelben Renault Twingo am Montag (27. Juli 2020) zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten einen Rucksack mit diversen Bekleidungsstücken. Der Twingo parkte am Friedrich-Ebert-Ring in Höhe der Rettungswache. Am Dienstag (28. Juli 2020) zwischen 11.50 Uhr und 20.00 Uhr kam es auf der Nassauerallee in Höhe der Straße Eisener Mann zu einem ähnlich Fall. Dort schlugen unbekannte Täter die Scheibe der Fahrertür an einem VW Golf ein und entwendeten ebenfalls eine Tasche mit Kleidungsstücken. In beiden Fällen flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen. Sie können sich bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 melden. (as)

