Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht in Höxter

Höxter (ots)

Ein Fahrzeugführer parkte am Donnerstag, 27.08.2020, von 08:30 Uhr bis 19:30 Uhr seinen grauer Ford Kuga in Höxter auf der Straße "Am Roten Turm". Am Folgetag bemerkte der Besitzer Lackkratzer und eine Delle in der Heckklappe und meldete die Unfallflucht der Polizei. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter, Telefon: 05271/962-0, zu melden. /ell

