Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tödlicher Verkehrsunfall

Kaiserslautern (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 12 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Unfallbeteiligter verstarb. Ein 83-jähriger Mann aus dem Landkreis Südliche Weinstraße befuhr mit seinem Fahrzeug die K 12 von Kaiserslautern kommend in Richtung Otterbach. Im Verlauf einer Rechtskurve geriet der Mann aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 34-Jährigen aus dem Landkreis Kaiserslautern. Der 83-Jährige verstarb noch in seinem Fahrzeug. Die 34-Jährige sowie ein in ihrem Pkw mitfahrendes 12-jähriges Kind, wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell