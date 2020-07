Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionisten belästigen Frauen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen und Mitte (ots)

Von Samstag (25.07.2020) bis Sonntag (26.07.2020) wurden der Polizei mehrere Fälle sexueller Belästigung gemeldet. In der Nacht zum Samstag (25.07.2020) hat sich am Bahnhof Zuffenhausen gegen 02.45 Uhr ein 32-Jähriger vor zwei Frauen im Alter von 19 und 21 Jahren entblößt und dabei sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Er konnte kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen werden. Am selben Abend hat sich an der U-Bahn-Haltestelle Börsenplatz ein Unbekannter in gleicher Weise vor einer 22-jährigen Frau gezeigt. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten und 180 Zentimeter großen Mann gehandelt haben. Er hatte braune kurze Haare, trug ein dunkelblaues T-Shirt mit der Aufschrift "Superdry" und eine kurze Hose. In der Nacht zum Sonntag (26.07.2020) hat sich gegen 02.45 Uhr vor einer Gaststätte in der Fritz-Elsas-Straße ein 43-jähriger Mann vor einer 19-jährigen Frau entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Er konnte von der Polizei noch am Tatort festgenommen werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

