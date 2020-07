Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grünlicht? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein Leichtverletzter und etwa 17.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen (25.07.2020) in Stuttgart-Zuffenhausen ereignet hat. Ein 56-jähriger Mann befuhr gegen 08.10 Uhr mit seinem grauen Mitsubishi die Strohgäustraße vom Porscheplatz kommend in Fahrtrichtung Zabergäustraße. An der Kreuzung zur Adestraße kollidierte er mit einem von links kommenden schwarzen BMW, der von einem 29-Jährigen gelenkt wurde. Beide Unfallbeteiligten gaben an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

