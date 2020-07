Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer flüchtet zu Fuß - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 50 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag (23.07.2020) gegen ein Auto gefahren und im Anschluss zu Fuß geflüchtet. Der 50-Jährige war gegen 16.00 Uhr mit seiner Harley in der Gerokstraße in Richtung Innenstadt unterwegs und fuhr links an einer stehenden Autoschlange vorbei. Auf Höhe der Haltestelle Heidehofstraße kam ihm ein Auto entgegen, sodass er abbremsen musste. Er beleidigte den unbekannten Autofahrer mit einer Geste, bevor er mit einem aus der Heidehofstraße einbiegenden Fahrzeug eines 52-Jährigen zusammenstieß. Das Motorrad kippte zur Seite. Der 50-Jährige ließ sein Motorrad liegen und flüchtete zu Fuß in Richtung Alexanderstraße, wo er von einem Zeugen eingeholt und zur Unfallstelle zurückgebracht wurde. Da der Motorradfahrer offenbar unter Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, vor allem der unbekannte Autofahrer, der beleidigt wurde, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell