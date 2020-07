Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Polizeibeamte nehmen rabiaten Ladendieb fest - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (23.07.2020) einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zusammen mit einem Komplizen in einem Baumarkt an der Stuttgarter Straße Schuhe gestohlen und sich gegen das Festhalten durch einen 36 Jahre alten Detektiv gewehrt zu haben. Der Detektiv beobachtete den 33-Jährigen, wie er gegen 18.00 Uhr zusammen mit einem bislang unbekannten Komplizen das Geschäft betrat. Beide zogen ein paar neue Arbeitsschuhe an, stellten ihre alten ins Regal und verließen den Markt, ohne zu bezahlen. Als der Detektiv das Duo ansprach und festhalten wollte, wehrten sich beide und stießen ihn weg. Zunächst gelang beiden die Flucht, der Detektiv holte den 33-Jährigen nach etwa 100 Metern ein und hielt ihn mit Hilfe eines unbekannten Passanten fest. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Komplizen dauern an. Er soll etwa 180 Zentimeter groß und rund 30 Jahre alt sein. Er hatte blonde halblange Haare und trug ein grünes T-Shirt und eine kurze Arbeitshose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden. Der rumänische Tatverdächtige wird im Laufe des Freitags (24.07.2020) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

