Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Vereinsheim.

Lippe (ots)

Weil sich in dem Vereinsheim eines Angelsportvereins an der Orbker Straße keinerlei Wertsachen befinden, machten bislang unbekannte Einbrecher zwischen Dienstag- und Donnerstagabend keine Beute. Die Täter schlugen mehrere Scheiben ein und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten es anschließend komplett nach Beute. Der Sachschaden beträgt einige hundert Euro. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das KK 2 unter der Rufnummer 05231/6090.

