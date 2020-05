Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Radfahrer schlägt auf Smart ein.

Lippe (ots)

Am Montag befuhr ein 42-jähriger Detmolder mit seinem silberfarbenen Smart die Bielefelder Straße in Richtung stadtauswärts. Auf Höhe des Arminparks bog er gegen 18:45 Uhr in die Straße Am Heidenbach ein. Unmittelbar bei dem Abbiegevorgang blockierte plötzlich ein Radfahrer die Straße und fing an den 42-Jährigen zu beschimpfen. Dabei schlug er auch auf den PKW ein. Nachdem der Unbekannte den Außenspiegel des Autos zerstört hatte, floh er mit seinem weißen, relativ neuwertigen Damenrad in einen Fußweg, der in den Landertweg mündet. Der Täter ist etwa 20-30 Jahre alt, 1,70 - 1,80 m groß und von kräftiger Statur. Er hat fast eine Glatze und einen langen Vollbart. Zeugen der Tat und Hinweisgeber auf die Identität des Radfahrers werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 zu melden.

