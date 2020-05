Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Vorsicht vor dem Enkeltrick.

Lippe (ots)

Gestern wurden mehrere Lipperinnen und Lipper von vermeintlichen Enkeln angerufen. Die Anrufer behaupteten, in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein. Um den Schaden zu reparieren, werde Geld gebraucht. Die Täter baten ihre angeblichen Großeltern um hohe Geldsummen von bis zu 40000 Euro und fragten teilweise zudem nach ihren Bankkontodaten. Die Angerufenen wurden misstrauisch, gaben keine Auskunft und ließen sich nicht auf Geldübergaben ein. So blieb die Masche der Betrüger in den fünf gemeldeten Fällen erfolglos.

Wenn Bekannte oder Verwandte Sie am Telefon nach Geld fragen, versichern Sie sich stets, ob Sie den Anrufer wirklich kennen. Unterbrechen Sie dafür selbst das Gespräch, legen sie auf und rufen Sie die Person unter der Ihnen bekannten Nummer an. Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon an Unbekannte weiter. Informieren Sie die Polizei, wenn Sie verdächtige Anrufe bekommen.

